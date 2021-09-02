تايلاند تتمسك بخطة إعادة فتح معظم مناطق البلاد بداية من أكتوبر المقبل

تأمل تايلاند في أن تُبقي على خططها لإعادة فتح معظم مناطق البلاد الشهر المقبل، وذلك رغم ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن أكبر جزيرتين في البلاد، وهما بوكيت وكو ساموي، عاودتا في يوليو استقبال الزوار الملقّحين بالكامل.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست"، اليوم الخميس، أن العاصمة بانكوك وإقليم تشون بوري، الذي توجد به مدينة باتايا السياحية الشهيرة، سيلتحقان بالجزيرتين بداية من الأول من أكتوبر.

ونقلت الصحيفة عن وزير السياحة بيفهات راتشاكيتبراكارن، القول إنه من المتوقع أن يتوالى بعدهما فتح 21 إقليما في منتصف أكتوبر.

وتثق السلطات في أن وضع الجائحة سيتحسن بشكل كبير في أكتوبر، مع توافر المزيد من اللقاحات بحلول ذلك الوقت.

وظل قطاع السياحة في تايلاند يراوح مكانه لمدة عام ونصف بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وتسجل أعداد الإصابات في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة، تراجعا بطيئا.

وأعلنت السلطات اليوم الخميس تسجيل 14900 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وفي منتصف أغسطس، كان العدد عند مستويات قياسية تجاوزت 22 ألفا.



