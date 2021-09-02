عملية قيصرية عاجلة بقنا الجامعى لولادة طفل يزن 6 كيلو جرامات

قال الدكتور عبد الناصر عبد الجابر أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بطب قنا والمستشفى الجامعي، إنه تم استقبال حالة لسيدة تبلغ 39 عامًا تعاني آلام الولادة والسمنة المفرطة، وبتوقيع الكشف والفحوصات الطبية، أظهرت الموجات فوق الصوتية زيادة حجم الجنين عن الطبيعي بالإضافة إلى الإصابة بسكر الحمل، لذلك تم اتخاذ قرار العملية القيصرية العاجلة لولادة الطفل الذي يزن 6 كيلوجرامات.

شارك في إجراء العملية الدكتور محمود سليمان المدرس بقسم أمراض النساء والتوليد، والطبيبة ريهام حكيم المدرس المساعد، والطبيبة تهاني فتحي المعيد بالقسم، ومن قسم التخدير كل من الطبيب محمد عبد العزيز المدرس المساعد، والطبيب المقيم نجاة عبيد من قسم التخدير، تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بطب قنا والمستشفى الجامعي.

وأشار الدكتور محمد عبد الرحمن مدير مستشفى المعبر الجامعي، أنه تم متابعة الحالة والمولود بالقسم الداخلي بالمستشفى، وتم الخروج بعد تحسن الحالة.

أشار الدكتور محمد يوسف أحمد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن العملية تأتي في إطار استقبال الحالات المرضية المتقدمة، التي تحتاج إلى قدرات بشرية متميزة، وتجهيزات طبية متطورة، التي تسعى مستشفيات قنا الجامعية إلى توفيرها، بدعم وتوجيهات مستمرة من الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي غويل عميد كلية طب قنا.