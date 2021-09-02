الفنان الإسباني ألبرتو ريجيرا يزور مصر للمشاركة في مشروع فني

• يعرض عملا فنيا يقدم محاكاة استعارية فنية للتدهور المادي الذي تتعرض له أحجار الآثار المصرية القديمة بسبب التغير المناخي

يزور الفنان الإسباني ألبرتو ريجيرا، وقوميسيرة المعارض الفنية لوسيا سولينجير، مصر، خلال الفترة من 5 وحتى 20 سبتمبر الجاري؛ للمشاركة في المشروع الفني "حي القاهرة الدولي للفنون"، الذي سيقام في جاليري "The Factory Downtown" بوسط القاهرة، في الفترة بين 15 سبتمبر الجاري وحتى 27 أكتوبر المقبل.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة إسبانيا بالقاهرة، اليوم الخميس، يقام المشروع الفني برعاية "Art d'Égypte"، وهي مؤسسة ثقافية خاصة تسعى إلى التعريف بالفن المعاصر وعرضه في أماكن مصرية متميزة وشهيرة، مثل أهرامات الجيزة، من خلال أنشطة تجمع فنانين مصريين وأجانب من جميع أنحاء العالم.

وتستند المشاركة الإسبانية إلى فكرة قوميسيرة المعارض الفنية "لوسيا سولينجير"، التي تشغل أيضا منصب قوميسيرة شرفية في مجلس "Art d'Égypte".

تحمل فكرتها المشاركة في معرض "حي القاهرة الدولي للفنون"، عنوان " التحولات المرئية"، الذي سينفذ على مدار عدة أيام.

في الأيام السابقة للمعرض، سيقوم الفنان ألبرتو ريجيرا، بعمل لوحة ثلاثية الأبعاد وتكبيرها بعد عدة أيام على لوحة قماشية؛ لزيادة الجانب التفاعلي بين العمل الفني والجمهور، وسيقدم من خلال عملية تجريدية، محاكاة استعارية فنية للتدهور المادي الذي تتعرض له أحجار الآثار المصرية القديمة بسبب التغير المناخي.

سيقدم الفنان الإسباني في المرحلة التالية، عرضا فنيا بالرسم أمام الجمهور. انطلاقا من اللوحة ثلاثية الأبعاد السابقة الذكر، سيقوم الفنان بعمل تصور فني حر للمجرى الجغرافي لنهر النيل، كما لو كنا نلاحظ من السماء مجرى النهر فوق الخريطة، ومن خلال العديد من ضربات الفرشاة، سيحاكي تحولا متخيلا لتجريد الملمس الصخري حتى تحويله إلى مادة سائلة تنطلق بحرية وتنتشر فوق اللوحة القماشية الكبيرة.

وبذلك، يقوم الفنان بتوجيهنا إلى الحل والتعبير عن الأمل في أن تعود ترنيمة آتون العظمى، أول محاولة للتوحيد، من خلال تبجيل الطبيعة كتعبير عن الذات الإلهية.

بالإضافة إلى ذلك ومن خلال تداخل الحواس، سيحاول رسم عزف الموسيقى خلال تقديم العرض التصويري، وهو ما سيسمح للفنان برسم ما يسميه "نقش الموسيقى"، ومن ثم تحويل الأصوات إلى ألوان.