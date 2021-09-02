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روبرت كوخ: 61% من الأشخاص في ألمانيا تلقوا لقاح كورونا بشكل كامل

روبرت كوخ الالماني
روبرت كوخ الالماني
برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 1:12 م | آخر تحديث: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 1:12 م

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم الخميس، أن نحو 61% من الأشخاص في ألمانيا تلقوا جرعات كاملة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيانات المعهد اليوم، تم إعطاء 264 ألفا و72 جرعة لقاح أمس الأربعاء.

وأضاف المعهد اليوم أن أكثر من 54 مليون شخص، أي 65.6% من الأشخاص في ألمانيا، تلقوا جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى الآن، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل 50.6 مليون شخص، أي 60.9% من الأشخاص في ألمانيا.

وسجلت ولاية بريمن الألمانية أعلى مستويات التلقيح ضد الفيروس بنسبة 75.4% بين جميع الولايات الألمانية، بحسب المعهد.

وكانت حملات التطعيم ضد كورونا في ألمانيا بدأت في نهاية العام الماضي.


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