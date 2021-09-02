 بدء محاكمة وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة لاتهامها بالتقصير - بوابة الشروق
الخميس 2 سبتمبر 2021 5:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

بدء محاكمة وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة لاتهامها بالتقصير

كوبنهاجن - د ب ا
نشر في: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 4:27 م | آخر تحديث: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 4:27 م

بدأت، اليوم الخميس، في الدنمارك محاكمة تاريخية ضد وزيرة سابقة، مسؤولة عن تشديد إجراءات الهجرة، وذلك بعد اتهامها بالتقصير.

وكانت إنجر ستويبرج قد تركت منصبها كنائبة لزعيم حزب الليبراليين بعد سلسلة من الخلافات مع قيادة الحزب.

وشغلت منصب وزيرة الهجرة من 2015 حتى 2019، وتعرف بموقفها المتشدد ضد الهجرة واللجوء.

وتتركز المحاكمة على قرار اتخذته ستوبيرج عام 2016. وقد أمرت حين ذلك بالفصل بين زوجين يسعيان للحصول على اللجوء، حيث كان أحد الزوجين قاصرا.

ويشار إلى أن هذه أول محاكمة للاتهام بالتقصير تشهدها الدنمارك منذ نحو ثلاثة عقود.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك