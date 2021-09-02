بدء محاكمة وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة لاتهامها بالتقصير

بدأت، اليوم الخميس، في الدنمارك محاكمة تاريخية ضد وزيرة سابقة، مسؤولة عن تشديد إجراءات الهجرة، وذلك بعد اتهامها بالتقصير.

وكانت إنجر ستويبرج قد تركت منصبها كنائبة لزعيم حزب الليبراليين بعد سلسلة من الخلافات مع قيادة الحزب.

وشغلت منصب وزيرة الهجرة من 2015 حتى 2019، وتعرف بموقفها المتشدد ضد الهجرة واللجوء.

وتتركز المحاكمة على قرار اتخذته ستوبيرج عام 2016. وقد أمرت حين ذلك بالفصل بين زوجين يسعيان للحصول على اللجوء، حيث كان أحد الزوجين قاصرا.

ويشار إلى أن هذه أول محاكمة للاتهام بالتقصير تشهدها الدنمارك منذ نحو ثلاثة عقود.