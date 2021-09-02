الرئيس الألماني يصل سلوفاكيا في زيارة رسمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إلى سلوفاكيا، اليوم الخميس.

واستقبلت رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا، الرئيس الألماني، بمراسم عسكرية في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

وقال شتاينماير، اليوم في براتيسلافا، إن علاقة كلا البلدين تحولت إلى "قصة نجاح"، وأضاف: "سلوفاكيا تعد اليوم بالنسبة لنا حليفا رئيسيا حقيقيا في أوروبا. أعني ذلك سياسيا، وأعني ذلك ثقافيا، وأعني ذلك اقتصاديا".

ويعتزم شتاينماير وكابوتوفا المشاركة في حلقة نقاش بالمؤسسة الفكرية غير الحكومية "GLOBSEC" بسلوفاكيا عن موضوع "مستقبل الديمقراطية وتكاتف المجتمع".

ويشمل برنامج زيارة شتاينماير أيضا إجراء نقاش مع شركات تنتمي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية-السلوفاكية.

وقال الرئيس الألماني لصحيفة سلوفاكية: "أود بزيارتي تعزيز شراكتنا وصداقتنا الوثيقة"، موضحا أن كلتا الدولتين تواجه تحديات كبيرة، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وتحول صناعتها إلى حيادية المناخ وكذلك فيما يتعلق بمستقبل الديمقراطية بها.

وتابع: "يتعين علينا التعلم من بعضنا البعض في كل هذه القضايا. فلا يمكننا مواجهتها جيدا في النهاية إلا سويا".

يشار إلى أن كلا البلدين مرتبطان اقتصاديا بصفة خاصة بشكل وثيق. وكانت ألمانيا استوردت بضائع بقيمة 15.1 مليار يورو من سلوفاكيا في عام 2020، وصدرت بضائع بقيمة 13.2 مليار يورو إلى هناك.

وقال رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية-السلوفاكية بيتر كومبالا، إن قطاعات بناء السيارات وكذلك الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية هي القطاعات الأهم بالنسبة لهذه المعاملات التجارية بين ألمانيا وسلوفاكيا.

ويعتزم الرئيس الألماني الالتقاء أيضا مع رئيس الوزراء إدوارد هيجر غدا الجمعة قبل عودته.

يشار إلى أن شتاينماير يٌقدّر للغاية النهج المؤيد لأوروبا الذي تتبعه كابوتوفا ويٌقدّر أيضا عملها في مواجهة الفساد في سلوفاكيا.

وبحسب بيانات ديوان الرئاسة في برلين قبل بدء الزيارة، يعتزم شتاينماير إرسال رسالة واضحة بأن ألمانيا ستبقى مرتبطة بشراكتها وجوارها الشرقي.

يشار إلى أن سلوفاكيا تشكل مع بولندا والتشيك والمجر "مجموعة فيزيجراد" أو ما يسمى أيضا بـ(V4).

وكان شتاينماير زار بولندا والتشيك خلال الأسابيع الماضية. ولكن ليس مقررا أن يكون هناك زيارة حاليا إلى المجر في ظل الجدل الدائر حول رئيس وزرائها فيكتور أوربان، بحسب ديوان الرئاسة في برلين.