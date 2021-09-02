مقتل وإصابة 6 جنود في هجوم استهدف موقعا عسكريا شرق إندونيسيا

قتل 4 جنود وأصيب اثنان آخران بجروح جراء هجوم استهدف موقعا عسكريا في منطقة تقع أقصى شرق إندونيسيا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم القيادة العسكرية الإقليمية لبابوا الغربية هندرا بيسريرون قوله، اليوم الخميس، إن نحو 50 مهاجما يعتقد أنهم أعضاء في جيش تحرير بابوا الغربية الجناح العسكري لمنظمة بابوا الحرة اقتحموا الموقع وهاجموا الجنود الستة بالسهام والمناجل والفؤوس.

وأضاف بيسريرون أنه تم إجلاء الجنديين اللذين أصيبا بجروح بالغة من الموقع في قرية "كيسور" بمنطقة "مايبرات" لتلقي العلاج اللازم، موضحا أن أكثر من 30 من قوات الجيش والاستخبارات يشاركون في جهود البحث عن المهاجمين.

يشار إلى الصراعات بين سكان بابوا الأصليين وقوات الأمن الإندونيسية شائعة في منطقة بابوا وهي مستعمرة هولندية سابقة في الجزء الغربي من جزيرة غينيا الجديدة والتي تختلف عرقيا وثقافيا عن معظم إندونيسيا.