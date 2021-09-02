مصطفى محمد ينضم لمعسكر المنتخب

وصل مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، إلى القاهرة، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر الأول، في إطار استعدادات الفراعنة لمواجهة الجابون.

وفاز منتخب مصر بصعوبة أمس الأربعاء، على منتخب أنجولا بنتيجة 1 – 0، بهدف سجله محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء، ضمن اللقاء الذي جمع المنتخبان على ستاد (الدفاع الجوي)، ضمن الجولة الأولى، من دور مجموعات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وغاب مصطفى محمد عن المشاركة مع الفراعنة أمام أنجولا، بسبب سفره إلى فرنسا، لتوقيع عقود انتقاله وإجراء الكشف الطبي بصفوف فريق بوردو الفرنسي، قبل أن يتأزم موقف اللاعب بسبب رفض الزمالك طلب جالاتا سراي بتقسيط قيمة الـ4 ملايين دولار لتفعيل بند شرائه وبيعه أو إعارته للفريق الفرنسي، وزاد الموقف تعقيدًا بانتهاء سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وجمع منتخب مصر أول 3 نقاط من فوزه على أنجولا لدور المجموعات، ويستعد للسفر لمواجهة الجابون يوم 5 من شهر سبتمبر الجاري.

في المقابل، فاز منتخب ليبيا، أمس الأربعاء، على منتخب الجابون، بنتيجة 2-1.