نجوم المسرح ينعون الفنان ماهر سليم بكلمات مؤثرة: ربنا يسعدك في الجنة

رحل عن عالمنا الفنان ماهر سليم، مساء أمس الأربعاء، داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض، بالإضافة لكونه ممثل ذو طلة محبوبة لدى الجمهور، فقد شغل أكثر من منصب فني وثقافي مهم خلال مسيرته.

حصل سليم على بكالوريوس فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج، وشارك في أكثر من 20 مسرحية للمخرج سمير العصفوري، بمسرح الطليعة، منها (زنزانة المجانين، المغنية الصلعاء، القاهرة 80، العسل عسل)، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا بالأكاديمية المصرية.

شغل أيضا العديد من المناصب الإدارية، منها: نائب مدير عام مسرح الطليعة 2010، ومدير عام مسرح الطليعة 2012، ورئيس البيت الفني للمسرح 2013، ومستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة مارس 2013، وعضوا بلجنة المسرح، وعضوا بالجنة العليا للمهرجانات الدولية والمحلية بالمجلس الأعلى للثقافة، وحصل على منحة عام 1992 بأكاديمية الدراما سيليفو داميكو روما قسم الإخراج، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية مثل قرطاج وجرش بالأردن.

برز ماهر سليم في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها تجسيده شخصية "زيكا" القرد في مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم"، الذي كوّن فيه ثنائيا مع شخصية "زيكو" التي أداها الراحل سيد عزمي.

شارك في عدد كبير من الأدوار الثانوية بأكثر من 160 عملا فنيا، من أبرزها مع المخرج يوسف شاهين في (إسكندرية نيويورك، هي فوضى)، ومع المخرج خالد يوسف في معظم أعماله: (جواز بقرار جمهوري، الريس عمر حرب، حين ميسرة، دكان شحاتة، كلمني شكرا، كف القمر، خيانة مشروعة).

وفي الدراما شارك في مسلسلات (زيزينيا، وأرابيسك، والمرسى والبحار، والأجزاء الأخيرة من مسلسل ونيس، وفرقة ناجي عطا الله، والجماعة، وأهل كايرو، ودوران شبرا، موجة حارة، بدون ذكر أسماء).

وفي السنوات الأخيرة، شارك في عدد كبير من الأعمال مثل: (بين عالمين، رجالة البيت، حظر تجول، عوالم خفية، لمس أكتاف، دفعة القاهرة، الآنسة فرح)، وكان آخر أعماله فيلم "وقفة رجالة".

نعى عدد كبير من النجوم، خاصة العاملين في المسرح، الفنان الراحل، كتب الفنان محمد صبحي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون بكل الحزن والأسي.. فقدت اليوم صديقاً من أطيب القلوب.. حبيبي ماهر سليم.. شاركني الكثير من أعمالي كان خلوقا ومبدعا.. ندعوا الله له بالرحمة وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.. ولأسرته الصبر والسلوان".

وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "الزميل العزيز ماهر سليم، ألف رحمة ونور، دعواتكم بالرحمة والمغفرة كان خلوق وطيب أوى، ربنا يسعدك فى الجنة يا ماهر، مع السلامة".

نعى أيضاً المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنان ماهر سليم، وقال إنه كان مثالا للفنان المخلص في عمله والعاشق لفنه، وأعطى الكثير من وقته وجهده خلال عمله بوزارة الثقافة في كل المناصب التي تولى قيادتها.