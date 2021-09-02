سقوط شخص بحوزته 30 كيلو بانجو في الدقهلية

ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص بحوزته 30 كيلو بانجو بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية اتجار شخص - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس - بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من نبات البانجو وزنت 30 كيلو، وسيارة ملاكي، وسيارة ربع نقل "بدون بيانات")، حيثراعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارتين لترويج المواد المخدرة على عملائه.

تم اتخاذ الإجرءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.