 سقوط شخص بحوزته 30 كيلو بانجو في الدقهلية - بوابة الشروق
الخميس 2 سبتمبر 2021 1:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

سقوط شخص بحوزته 30 كيلو بانجو في الدقهلية

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 1:40 م | آخر تحديث: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 1:40 م

ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص بحوزته 30 كيلو بانجو بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية اتجار شخص - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس - بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من نبات البانجو وزنت 30 كيلو، وسيارة ملاكي، وسيارة ربع نقل "بدون بيانات")، حيثراعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارتين لترويج المواد المخدرة على عملائه.

تم اتخاذ الإجرءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك