مصرع هارب من تنفيذ حكم بالاعدام في قضية استشهاد ضابط شرطة بقنا

لقى أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المحكوم عليه بالإعدام فى قضية استشهاد ضابط شرطة، مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.

وكانت المعلومات والتحريات، قد أكدت إختباء أحد العناصر الإجرامية (مزارع)، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، وأصل إقامته بمحافظة قنا، السابق إتهامه فى قضيتى "مخدرات"، ومحكوم عليه بالإعدام فى قضية استشهاد أحد ضباط الشرطة عام 2018، بأحد المناطق الجبلية، خشية التنفيذ عليه فى حكم الإعدام، واستغلاله لطبيعة المنطقة الجبلية المشار إليها للهروب حال محاولة ضبطه، وقيامه بإنشاء منزل صغير والتردد عليه من وقت لآخر، بالإضافة إلى قيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لاستهدافه بمحل إختبائه بالمنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة دشنا، وحال اقتراب القوات من المنطقة المُشار إليها ومشاهدته لها، بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران.

وأسفر ذلك عن مصرعه، وعُثر بجواره وبداخل المنزل على بندقيتين آليتين، و9 خزائن آلية، وعدد كبير من الطلقات النارية وكمية من مخدر البانجو .. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.