أعلن مسؤولون أمريكيون عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء عاصفة أيدا في نيويورك إلى 13 على الأقل، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.



وأعلنت ولاية نيو جيرسي ونيويورك حالة الطوارئ، حيث تسببت العاصفة الاستوائية «أيدا» في هطول أمطار غزيرة غمرت المنطقة وحاضرة نيويورك.



من جهته تحدث عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو عن حدث طقس شديد الخطورة، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم، وإبقاء الشوارع خالية، مشددا على أهمية الابتعاد عن مترو الأنفاق.



وانتشرت صور المحطات المزدحمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان لا بد للعديد من الأشخاص أن يتوجهوا إلى أماكن آمنة.