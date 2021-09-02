قال الدكتور خالد الشريف مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إن الوزارة تعمل على تدشين مواقع إلكترونية للتعريف بالسياحة المصرية، وذلك ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات منذ عدة أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أنه يتم تعريف مصر أمام السائح بشكل جديد ومختلف، بما يساهم في إيجاد مكان لمصر في ظل المنافسة الشرسة السائدة حاليًّا.

وأوضح الشريف، أنه يتم العمل أيضًا على تطوير الموقع الرسمي للوزارة، الذي يتيح التعرف على كل الخدمات التي تقدمها الوزارة للأطراف ذات العلاقة بقطاع السياحة والآثار، بشكل إلكتروني ومميكن.

وأشار إلى أن الموقع الترويجي للسياحة المصرية يستهدف السائح الموجود بشكل أكبر على مستوى العالم وهو السائح الباحث عن الحركة والنشاط، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الوزارة لا تغفل النوعية الأخرى من السائحين.

وتابع: "مصر دولة نشطة وحية وأكثر فئاتها السكانية من الشباب، ونحن نخاطب السائح منذ هذا المنطلق".

وكانت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قد أطلقت اعتبارًا من مساء الأربعاء ولمدة ٢٧ يومًا، حملة دعائية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالوزارة وبالهيئة للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وذلك في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

وصرح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة، بأن الحملة تطلقها الوزارة عبر مواقعها الرسمية والترويجية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتهدف إلى إظهار جمال وعراقة الـ ٢٧ محافظة والأنماط والمنتجات السياحية التي تتمتع بها، وذلك من خلال نشر فيديو قصير بما يعكس ثراء وتميز المنتج السياحي المصري، وذلك علي مدار الـ ٢٧ يومًا القادمة بواقع محافظة كل يوم حتى يوم ٢٧ سبتمبر الجاري.