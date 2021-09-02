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بلغاريا تتوجه إلى ثالث انتخابات عامة في 2021

بلغاريا
بلغاريا
(د ب أ)
نشر في: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 9:09 م | آخر تحديث: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 9:09 م
تغرق بلغاريا وهي أفقر دولة بالاتحاد الأوروبي، في غموض سياسي أعمق فيما تتوجه لثالث انتخابات عامة في 2021 .

أخفق الاشتراكيون في البلاد في تأمين الدعم لتشكيللحكومة، وقالوا إنهم سوف يعيدون تفويضهم لرئاسة محادثات ائتلافية في السابع من سبتمبر، وسوف ينهي القرار سلسلة من ثلاث محاولات من جانب أحزاب مختلفة لتشكيل حكومة بعد انتخابات يوليو غير الحاسمة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت كورنيليا نينوفا رئيسة الحزب الاشتراكي للصحفيين اليوم الخميس: "إنه من الواضح أنه لا يوجد أغلبية ولا يوجد إرادة لتشكيل حكومة. من العبث مواصلة جهودنا واقتراح رئيس وزراء".  

والآن يجب على الرئيس رومين راديف الذي يسعى لإعادة انتخابة فى منصبه لفترة أخرى في نوفمبر، حل البرلمان وتحديد موعد جديد للانتخابات البرلمانية. ومن المتوقع تحديد الموعد في وقت لاحق من الشهر الجاري فيما يريد النواب أولا تمرير ميزانية منقحة لعام 2021.

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