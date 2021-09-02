البيت الأبيض يكثف جهوده لإقناع الكونجرس بزيادة سقف الدين العام الأمريكي

يكثف البيت الأبيض اليوم الأربعاء جهوده لإقناع الكونجرس بالموافقة على رفع سقف الدين العام الأمريكي، حيث يعقد اجتماع علاقات عامة مع مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين قبل اجتماع مماثل مع مساعدي أعضاء مجلس النواب غدا الخميس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بهارات رامامورتي نائب رئيس المجلس الاقتصادي الوطني وبن هاريس مستشار الخزانة العامة الأمريكي وجها رسالة إلى الديمقراطيين بأنهم يتحملون مع الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس مسؤولية تجنب إعلان عجز الحكومة الأمريكية عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

وذكرت بلومبرج أن هذه الرسالة تأتي بعد أن أصدر 46 عضوا من بين 50 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي بيانا يوم 10 آب/أغسطس الماضي، يقول إنهم لن يوافقوا على زيادة سقف الدين العام، وهو عدد كاف من الأعضاء لوقف تمرير أي قانون وفقا لقواعد عمل مجلس الشيوخ العادية.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس إنه إصرار الديمقراطيين على تمرير حزمة الإنفاق الاجتماعي المقدرة بنحو 5ر3 تريليون دولار في الخريف المقبل، فلا يمكن أن ينتظروا موافقة الجمهوريين على رفع سقف الدين العام.

ووفق التقديرات الرسمية من المتوقع أن يتجاوز معدل الدين العام للولايات المتحدة مستوى 100% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، ليصل في عام 2023 إلى 107% من إجمالي الناتج المحلي ليكون الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة متجاوزا المعدل المسجل عام 1946 بعد الحرب العالمية الثانية.