قال الإعلامي تامر أمين، إن الأزمة الأخيرة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي دليل على المستوى السوقي الذي وصل إليه مطربو المهرجانات، منوهًا إلى أنهم استخدموا ألفاظًا وإيحاءات خارجة.

واستشهد أمين، خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، باستغراق أم كلثوم وقتًا أطول في حفلها المشترك مع الفنان عبد الحليم حافظ، لافتًا إلى أن عبدالحليم أعرب عن غضبه من التأخير بقوله: «مش عارف من حسن حظي أو سوء حظي أن أغني على المسرح بعد كوكب الشرق».

وأكد أن الجملة التي استخدمها العندليب فيها مجاملة لأم كلثوم وتحمل عتابًا رقيقًا لها، منوهًا إلى أن ما حدث بين «شاكوش» و«البحراوي» وأغاني المهرجانات الكارثة التي ستقضي على ذوق المصريين.

وذكر أنه ليس ضد وجود المهرجانات ولكنه ضد وجوده بمفرده دون وجود الألوان الأخرى، معلقًا: «الاثنين كان بينهم تراشق على مواقع التواصل ومش مصدق إن دول من كبار نجوم هذه الأيام، شوفتوا وصلنا لفين؟».

وقرر مجلس نقابة المهن الموسيقية وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعما لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.