 الاتحاد الأوروبي يعيد تصدير لقاح جونسون المضاد لكورونا إلى أفريقيا - بوابة الشروق
الخميس 2 سبتمبر 2021 8:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يعيد تصدير لقاح جونسون المضاد لكورونا إلى أفريقيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
د ب أ
نشر في: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 8:28 م | آخر تحديث: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 8:28 م
يعتزم الاتحاد الأوروبي إعادة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المنتج في أفريقيا، وتم شحنه إلى أوروبا من شركة جونسون آند جونسون الأمريكية.

وقال سترايف ماسييوا، مفوض الاتحاد الأفريقي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الخميس، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أدلت بتصريح في هذا الشأن على هامش مؤتمر في برلين.

وتعهدت فون دير لاين بتقديم 200 مليون جرعة إضافية بنهاية العام، ويأتي نحو 70 مليون منها من ألمانيا.

وقال ماسييوا إن "هذا نبأ طيبة من أوروبا".

ولم يحصل في أفريقيا على تطعيم كامل سوى أقل قليلا من 3% من السكان، على الرغم من أن القارة تتعرض حاليا لموجة ثالثة من العدوى.

وتشير التقديرات إلى أن حاجة إلى توفير نحو 1.6 مليار جرعة لتطعيم حوالي 60% من السكان.

وتعود صادرات جرعات اللقاح المنتج في جنوب أفريقيا إلى أوروبا، إلى ترتيب بين جونسون آند جونسون وشركة أسبن الجنوب أفريقية للأدوية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك