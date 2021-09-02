الإمارات: حالة وفاة و975 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 2043 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 975 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 720 ألفا و330 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1511 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 708 آلاف و155 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 250 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.