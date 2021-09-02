استعرض خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بشأن الكليات التي بدأت الدراسة بها هذا العام 2021/2022 في مرحلة البكالوريوس والليسانس ببعض الجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار التقرير إلى بدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس في 17 كلية جديدة للعام الجامعي 2021/2022، شملت كلية الهندسة بجامعة الجيزة الجديدة، كليات الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الآداب، بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، كلية العلاج الطبيعي بجامعة السلام، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة فاروس.

كما شملت كلية إدارة الأعمال بجامعة حورس، على أن تكون الدراسة باللغة العربية، وكليتي الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، العلوم السياسية جامعة بدر، كليات الهندسة، العلاج الطبيعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة سفنكس، كلية الصيدلة بجامعة ميريت.