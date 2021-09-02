تسيتسيباس يفوز على مانارينو ويتأهل للدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تعرض اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس للسخرية من جماهير بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما حصل راحة طويلة مرة أخرى للذهاب إلى دورة المياه خلال المباراة التي فاز فيها على أدريان مانارينو في الدور الثاني من البطولة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن اللاعب اليوناني، المصنف ثالثا في البطولة، أغضب أندي موراي بسبب ذهابه لفترات طويلة إلى دورة المياه في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي.

وكان تسيتسيابس في طريقه للدور الثالث بعدما تقدم بمجموعتين أمام الفرنسي مانارينو.

ولكنه عاد لخدعه القديمة بعدما خسر المجموعة الثالثة، وترك الملعب لأكثر من سبع دقائق.

وأعرب الجمهور في ملعب "أرثر أش" عن شعورهم الحقيقي عندما عاد، ولكن تسيتسيباس استطاع أن يحسم المباراة لصالحه بنتيجة 6 / 3 و6 / 4 و6 / 7 و6 / صفر.

بعدها أكد تسيتسيباس :" لم أفعل أي شيء خاطئ، لذلك لا أفهم. الناس تحب الرياضة، يأتون لمشاهدة التنس. لا يوجد شيء ضدهم. أحب الجماهير".

وأضاف :" لكن بعض الناس لا يفهمون. لم يلعبوا التنس في أعلى مستوى لفهم كم المجهود،وكم الصعوبة التي نواجهها".

وأردف :" في بعض الأحيان نحتاج لفترة راحة قصيرة للقيام بما يجب علينا فعله".

ومن الواضح أن انتقادات موراي وبعض الرياضيين الآخرين أثارت غضبه، وتذكر تسيتسيباس أن موراي حصل على راحة للذهاب إلى دورة المياه عقب المجموعة الرابعة في المباراة التي فاز بها على نوفاك ديوكوفيتش في نهائي نسخة 2012.

وعندما تم إبلاغه أن الراحة كانت أقل من ثلاث دقائق فقط، أجاب :" حسنا، ثلاث دقائق إضافية هي التي صنعت الفارق؟"

وأكد :" قمت بكل شيء بطريقة صحيحة. إذا لم أفعل هذا، كان ينبغي معاقبتي. أتفق تماما مع هذا".

وتوقفت مباراة كيفن أندرسون ودييجو شوارتزمان بعدما هطلت الأمطار في نيويورك.

واضطر اللاعبان للخروج من الملعب المبتل، بينما كان على المشجعين أن يحتموا تحت المظلات.

وتوقفت المباراة في البداية لمدة 35 دقيقة بينما يتم تجفيف الملعب- حيث كان شوارتزمان فائزا بالجولة الأولى- ثم توقفت المباراة مرة أخرى.

وأكمل اللاعبان المباراة بعد مباراة تسيتسيباس على ملعب ارثر أش وفاز اللاعب الأرجنتيني 7 / 6 و6 / 3 و6 / 4.

وتم تأجيل مباراة أنجيليك كيربر مع أينلينا كانيلينا لتقام اليوم الخميس.

وتواصلت محاولات دانييل ميدفيدف للتتويج بأول ألقابه في بطولات الجراند سلام بعدما تغلب على دومينيك كويبفير 6 / 4 و6 / 1 و6 / 2 في ساعتين، علما بأنه فاز في الدور الأول على الفرنسي ريشار جاسكيه.

وتغلب أندريه روبليف مواطن ميدفيديف والمصنف الخامس في البطولة، على الإسباني بيدرو مارتينيز 7 / 6 و6 / 7 و6 / 1 و6 / 1.

وتغلب بوتيتش فان دي زاندشلوب، المصنف 117 على العالم، على كاسبر رود، المصنف الثامن في البطولة 3 / 6 و6 / 4 و6 / 3 و6 / 4 ليصعد للدور الثالث في إحدى بطولات الجائزة الكبرى الأربع للمرة الأولى في مسيرته.

واضطر جريجور ديميتروف ، المصنف الخامس عشر في البطولة، للانسحاب من مباراته أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين بسبب إصابة في القدم وكانت النتيجة 7 / 6 و7 / 6 و 4 /صفر.