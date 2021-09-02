أكد مسؤول بشركة الغاز الوطنية الإيرانية، أنه جرى تخفيض صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى العراق بناء على اتفاق مع بغداد وبإشعار مسبق.

وصرح المسؤول محمد رضا جولائي، لوكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا)، بأن "صادرات الغاز الطبيعي للعراق انخفضت بـ38 مليون متر مكعب يوميا. وهذا التخفيض تم بموجب اتفاق يستمر لستة أشهر مع الجانب العراقي، وليس له علاقة بالمتأخرات التي عليهم لإيران، رغم أن ضرورة تسوية مسألة الديون لا تزال على جدول الأعمال".

وأضاف: "لقد أعلنت إيران هذا التخفيض في الصادرات إلى العراق قبل أسبوعين، وبموجب الاتفاق فإن هذا الخفض في الصادرات سيستمر لما يصل إلى ستة أشهر".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت أمس أن السلطات الإيرانية خفضت معدلات تجهيز العراق بالغاز، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ما انعكس سلبا على عمليات إنتاج الطاقة.

وذكرت الوزارة في بيان أن المنظومة الوطنية تتعرض "لتحدٍ قديم متجدد متمثلاً بانحسار إطلاقات الغاز الإيراني المورد لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية في المناطق الوسطى والجنوبية من 49 مليون متر مكعب يوميا إلى 8 ملايين مليون متر مكعب، الأمر الذي أدى إلى تحديد أحمال المنظومة الوطنية وخسارة ما يقارب 5500 ميجاوات من الطاقة، دون معرفة الأسباب".

وأوضح البيان أن اتصالات دبلوماسية تجرى مع وزارة الطاقة الإيرانية وسفارتها في بغداد لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار أمام الشارع العراقي لتتم معالجة الموقف.

وذكر البيان أن وزارة الكهرباء طلبت من وزارة النفط ضخ كميات إضافية من الوقود البديل لأجل تعويض ما فقدته المنظومة الكهربائية من الغاز المورد من إيران والذي يمكن أن يؤثر على إدامة زخم الإنتاج.