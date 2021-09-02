عمدة مدينة نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد هطول أمطار قياسية

أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو حالة الطوارئ في المدينة بعد هطول الأمطار بشكل قياسي.

وكتب دي بلاسيو في تغريدة في وقت متأخر من يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي: "نحن نشهد حدثا تاريخيا للطقس الليلة مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة، وفيضانات وحشية وظروف خطيرة على طرقنا".

وقال: "يرجى البقاء بعيدا عن الشوارع الليلة، فلنسمح لفرق الاستجابة الأولى وخدمات الطوارئ لدينا بإنجاز عملهم".

وحذر دي بلاسيو قائلا: "إذا كنت تفكر في الخروج، فلا تفعل ذلك. ابق بعيدا عن المترو. ابتعد عن الطرق. لا تقود السيارة في هذه المياه الغزيرة".

وبفعل تداعيات العاصفة الاستوائية إيدا، هطلت الأمطار بمعدل قياسي بلغ نحو 80 مليمترا في سنترال بارك في مانهاتن في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وكاد مستوى المياه في الشوارع والشقق أن يصل إلى المتر في بعض الأماكن، وتوقفت حركة المرور في مترو الأنفاق بشكل كامل.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات أو وفيات. وانقطعت الكهرباء عن نحو 5300 منزل.

وعلى مستوى ولاية نيويورك، أعلنت حاكمة الولاية كاثي هوكول حالة الطوارئ بسبب العاصفة إيدا.

وقالت هوكول عبر حسابها على تويتر: "أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة، ابتعدوا من فضلكم عن الطرق وتجنبوا السفر غير الضروري".