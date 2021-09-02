البحرية الإندونيسية تضبط ناقلة تحمل 4600 طن من الحمأة النفطية

ضبطت البحرية الإندونيسية، ناقلة ترفع علم بنما تحمل 4600 طن من الحمأة النفطية، قائلة إنها تنقل نفايات خطرة دون الوثائق اللازمة.

وأعلن المتحدث باسم البحرية لاود محمد، أن سفينة دورية تابعة للبحرية أوقفت السفينة إم تي زودياك ستار، التي كان على متنها طاقم يضم 18 إندونيسيا وماليزيا، قبالة جزر رياو في بحر الصين الجنوبي في 31 يوليو.

وقال في بيان: "كانت الشحنة عبارة عن حمأة سوداء كثيفة تحتوي أيضا على كبريت ومواد خطرة".

وأفاد محمد بأن السفينة كانت تبحر دون إعفاء ساري المفعول وشهادات دولية لمنع التلوث النفطي.

وكانت البحرية الإندونيسية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها احتجزت ناقلة ترفع علم جزر الباهاما متهمة بسرقة 300 ألف برميل من النفط الخام من كمبوديا، بناء على إشعار أحمر من الشرطة الدولية (إنتربول).

وقالت البحرية، إن قبطان الناقلة إم تي ستروفولوس يواجه المحاكمة بتهمة انتهاك المياه الإقليمية لإندونيسيا.

وقدمت كمبوديا طلبا دبلوماسيا إلى إندونيسيا لإعادة النفط، لكن البحرية قالت إن القضاء سوف يحدد مصير الشحنة.