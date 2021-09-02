إسعاد يونس: سعيدة بالعودة للتمثيل ولم أبتعد عن الشاشة كمنتجة

ليلى علوى: الموضوع جديد والتوليفة حمستنى للتجربة

هانى رمزى: أقدم دورا تراجيديا لأول مرة

صابرين: الدور كان مفاجأة ولم أستطع رفضه

أحمد رزق: إحدى المحطات الرئيسية فى مسيرتى

طارق عبدالعزيز: العمل يحمل أبعادا إنسانية ونفسية مختلفة

مى سليم: الفيلم تحدٍ كبير لى وكنت أتمنى العمل مع أبطاله

السيناريست أحمد عبدالله: فكرة الفيلم ليست جديدة.. والمشروع بدأ منذ عشر سنوات

استقلبت دور العرض تجربة سينمائية جديدة وهو فيلم «200 جنيه» ليدخل المنافسة على إيرادات شباك تذاكر موسم الصيف الحالى.

العمل يضم مجموعة كبيرة من النجوم هم ليلى علوى، أحمد آدم، صابرين، هانى رمزى، أحمد السقا، غادة عادل، مى سليم، دينا فؤاد، ملك قورة، كما يشهد عودة الفنانة إسعاد يونس بعد غياب ما يقرب من 11 عاما عن شاشة السينما، وهو تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين.

الفيلم تدور أحداثه فى 8 قصص مختلفة، حول ورقة مالية قيمتها «200 جنيه»، حيث يرصد رحلتها، منذ إصدارها وانتقالها من شخص لآخر من طبقات اجتماعية متفاوتة، ومدى تأثيرها عليهم.

وفى السطور التالية يكشف ابطال وصناع العمل لـ«الشروق» تفاصيل مشاركتهم به وكواليس تصويره.

البداية كانت مع الفنانة إسعاد يونس التى عبرت عن سعادتها بالعودة إلى شاشة السينما من خلال هذا الفيلم، مشيرة إلى أنها لم تغب عنها كمنتجة، كما أنها تتواجد ببرنامجها «صاحبة السعادة»، لكنها ابتعدت فقط كممثلة.

وتابعت أنها تجسد دور سيدة بسيطة تعيش فى منطقة شعبية تدعى «عزيزة السيد»، مؤكدة أنه عندما عرض عليها المخرج محمد أمين فكرة الفيلم، أعجبت بها كثيرا، ووافقت على المشاركة به دون تردد، خاصة أنه يجمع كل هؤلاء الأبطال فى عمل واحد، واصفة تلك التجربة بالمغامرة التى لا تتكرر كثيرا.

وقالت الفنانة ليلى علوى أن موضوع الفيلم جرىء وجديد، كما أن الشخصية التى تقدمها بعيدة تماما عما قدمته من قبل، حيث تجسد شخصية تدعى «سلوى البغدادى»، وهى لبيسة إحدى النجمات التى تتعرض لظروف صعبة بعد وفاتها وتغير مجرى حياتها.

وأضافت أن وجود هذه التوليفة من الفنانين حمسها بشدة للمشاركة فى الفيلم، إلى جانب وجود مخرج متميز بحجم محمد أمين، وكاتب مبدع مثل السيناريست أحمد عبدالله.

أما الفنان هانى رمزى، فأكد أنه يظهر بشكل مختلف كليا عما اعتاد عليه جمهوره، حيث يجسد دورا تراجيديا لأول مرة، وهو عامل فى بنزينة يسعى إلى توفير حياة كريمة لأسرته.

وأردف أن كلا من السيناريست أحمد عبدالله والمخرج محمد أمين استطاعا أن يقدما شيئا جديدا على مستوى السينما المصرية والعربية، ويخرجا من جميع المشاركين به أفضل ما لديهم، متمنيا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وقالت الفنانة صابرين إنها فرحت بالتواجد فى عمل يضم كل هؤلاء النجوم، خاصة أنه يشهد عودة فنانة كبيرة بحجم إسعاد يونس إلى شاشة السينما فى أول تعاون بينهما.

وأشارت إلى أنها وافقت فورا عندما عرض عليها العمل، حيث تظهر بشخصيتها الحقيقية كضيفة شرف خلال أحداثه، فى حدوتة مع الفنانة ليلى علوى، مؤكدة أن هذا الدور كان مفاجأة بالنسبة لها ولم تستطع رفضه.

فيما أوضح الفنان أحمد رزق أنه تحمس لخوض هذه التجربة؛ لأنها مكتوبة بشكل جديد ومختلف، فهو يبحث دائما عن الدور الجيد الذى يضيف لرصيده الفنى، إذ يقدم شخصية «سمير»، وهو مدرس ملتزم يعانى بعض ضغوط الحياة اليومية.

ويعتبر أن هذا الفيلم إحدى المحطات المهمة فى مسيرته، كما أنه سعيد بعودة التعاون مع المخرج الكبير محمد أمين الذى سبق وقدم معه أهم أعماله السينمائية وهو «فيلم ثقافى» الذى صدر عام 2000.

وقالت الفنانة دينا فؤاد إنها فخورة بالتواجد فى هذا الفيلم، موجهة الشكر لكل المشاركين به، خاصة المخرج محمد أمين والسيناريست أحمد عبدالله، اللذين استطاعا تقديم عمل يضم كل هؤلاء النجوم، متمنية أن تتكرر هذه التجربة خلال الفترة المقبلة.

واستكملت أنها تظهر كضيفة شرف فى حدوتة تجمعها بكلا من الفنانين أحمد زرق وأحمد السقا، مجسدة شخصية تدعى «مها»، مشيرة إلى أنها لم تواجه أى صعوبات أثناء التصوير، بل كانت الكواليس رائعة.

وعبر الفنان طارق عبدالعزيز عن سعادته بتجديد التعاون مع المخرج محمد أمين، الذى اكتشفه من خلال «فيلم ثقافى»، ثم كرر معه التجربة فى فيلم «فبراير الأسود»، واصفا إياه أنه أحد أهم الأعمال السينمائية التى شارك بها على مدار مشواره الفنى، كما أوضح أنه سبق وتعاون، أيضا، مع السيناريست المبدع أحمد عبدالله فى فيلم «ساعة ونص».

وعن مشاركته فى فيلم «200 جنيه»، قال إن قصة الفيلم جذبته بشدة بمجرد قراءتها، حيث ترصد علاقة المادة بالبشر فى شرائح متنوعة، بأبعاد إنسانية ونفسية مختلفة، مشيرا إلى أنه يجسد شخصية تدعى «سعيد»، وهو دكتور تنمية بشرية، مؤكدا أنه محظوظ بتواجده وسط كل هؤلاء العمالقة فى تجربة استثنائية نادر تقديمها.

وترى الفنانة مى سليم أنها تخوض من خلال هذا الفيلم تحديا كبيرا، مؤكدة أنها لم تتوقع أن يعرض عليها مثله، كما أنها كانت تتمنى العمل مع كل النجوم الكبار المتواجدين به.

وتابعت أنها تلعب دور فتاة شعبية تدعى «إخلاص» فى حدوتة تجمعها بكل من الفنانين أحمد السعدنى ومحمود حافظ، مشيرة إلى أن تلك الشخصية تطلبت جهدا ذهنيا قويا رغم قلة مشاهدها، وحضرت لها جيدا فى جلسات عمل مع المخرج محمد أمين؛ حتى تخرج بأفضل صورة ممكنة.

وقال المنتج محمد عبدالحميد إن الفيلم يسلط الضوء على نماذج واقعية مختلفة من مجتمعنا، وهو ما شجعه على انتاجه.

وأضاف: «لم يكن هناك صعوبات فى التصوير، كل ما فى الأمر أن بعض الفنانين كانوا منشغلين بأعمال أخرى، وبدأنا التصوير بمن وقته يسمح، وانتظرنا البقية، وقدرنا أن نوفق الأمور، وبالنسبة للتصوير فى ظل انتشار وباء كورونا، راعينا جميع الإجراءات الاحترازية سواء بتعقيم اللوكيشن أو ارتداء الكمامات».

فيما قال السيناريست أحمد عبدالله إن فكرة الفيلم ليست بجديدة، وتم تناولها أكثر من مرة فى أعمال فنية مثل فيلم «الخمسة جنيه»، ومسرحية «العشرون جنيه»، موضحا أنه يقدمها بمعالجة معاصرة تتماشى مع الوضع الجارى، حتى إنه قام بتغيير اسم الفيلم لأول مرة خلال مسيرته، فبدلا من «قصة حياة 100 جنيه» أصبح «200 جنيه»، حيث يرى أنها باتت مؤثرة وذات قيمة أعلى خلال الفترة الحالية.

وأضاف أنه بدأ فى كتابة الفيلم منذ عشر سنوات، إذ كان من المفترض أن يتعاون فيه مع المخرج سامح عبدالعزيز، لكن المشروع لم يكتمل بسبب اعتذاره عنه، إلى جانب انشغاله هو الآخر بأعمال أخرى، ما تسبب فى توقفه طوال تلك الفترة، متابعا أنه تعرف على المخرج محمد أمين قبل عامين، وعرض عليه الفكرة، فأعجب بها كثيرا، وقرر تنفيذها، وبالفعل بدأ التصوير فى شهر رمضان الماضى.

وحول الصعوبات التى واجهته فى الفيلم، أشار إلى أن اختيار الأبطال لم يكن سهلا على الإطلاق، خاصة أنه يضم عددا كبيرا من نجوم الصف الأول، كما تأجل تصويره أكثر من مرة بسبب ضيق الوقت وارتباط بعض الفنانين بأعمال رمضانية.