الجيزة: غلق وتشميع مطعم مشويات بعد ضبط 420 كيلو لحوم فاسدة

شن أشرف بكر عيد رئيس حى شمال الجيزة، حملة للتصدى للأنشطة المخالفة والأغذية التى تضر بصحة المواطنين، اليوم الخميس، وذلك بحضور مباحث التموين والطب البيطري وشرطة المرافق والبيئة وإدارات الحى الميدانية، لضبط المخالفات بأحد محلات الأغذية بمنطقة أرض الجمعية.

وأضاف بكر، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ قرار إزالة رقم 25 بإزالة حوائط خارج خط التنظيم والبروز المخالف بالمحل، وعمل حملة إشغالات ومصادرة 2 موتور مفرمة و4 ثلاجات ومفرمة لحوم وفرن وميزان وترابيزات وكراسي.

وأوضح أنه سبق غلق وتشميع المحل والمخزن بالتنسيق مع شرطة المرافق، لعدم وجود ترخيص، وضبط 420 كجم لحوم عبارة عن دهون وأجزاء فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى والتحفظ عليها بمعرفة الطب البيطري وعمل المحضر اللازم والإحالة إلى النيابة العامة.