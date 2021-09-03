قالت الشرطة في بوركينا فاسو اليوم الخميس إن ستة أشخاص لقوا مصرعهم بعد تسللهم إلى منجم ذهب في بوركينا فاسو، مما أدى إلى حدوث أحداث عنف أدت لتخريب المنجم وإحراق سيارات.

وذكرت الشرطة في بيان إن عمال المناجم الحرفيين "تسللوا بأنفسهم إلى الغرف القديمة لمنجم بيسا جولد" في مقاطعة بام الشمالية يوم الأربعاء، وفقا لموقع نيوز 24 الجنوب إفريقي.

وتعتبر حوادث التعدين هذه شائعة جدًا في بوركينا فاسو، حيث تشعر المجتمعات التي تعيش بالقرب من المناجم أن الفوائد التي تحصل عليها من التعدين الصناعي على نطاق واسع منخفضة للغاية.

ولم تذكر الشرطة حتى الأن سبب مقتل العمال الستة حتى الأن، ولكن الموقع الإخباري أشار إلى أنه عادة ما تقوم الجماعات الجهادية التي تنشط في مالي المجاورة لقتل عمال المناجم.

وأصبح الذهب في السنوات الأخيرة قطاعا استراتيجيا في بوركينا فاسو، الدولة الفقيرة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة والتي كانت تعتمد على صادرات القطن.

وساهمت المناجم الصناعية السبعة عشر العاملة في بوركينا فاسو بأكثر من 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2019.