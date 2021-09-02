المنظمة العالمية لصحة الحيوان تعلن خلو التشيك من مرض إنفلونزا الطيور

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أن جمهورية التشيك باتت خالية تماما من مرض إنفلونزا الطيور.

ونقل راديو براج الدولي اليوم الخميس، عن مدير الإدارة البيطرية التابعة للحكومة التشيكية، زبينيك سيمراد، قوله إن هذا الإعلان من شأنه أن يساعد على تحسن وضع التجارة الخارجية للبلاد، لاسيما أن العديد من البلدان الأخرى ستتأثر بالقيود التجارية المفروضة على منتجات الطيور.

يشار إلى أنه كان قد تم إعلان إجمالي 37 حالة تفشى لأنفلونزا الطيور في جمهورية التشيك هذا العام، ما أدى إلى قيام 11 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي بتقييد تجارتها مع التشيك، بما في ذلك تايوان وسنغافورة وهونج كونج والفلبين والمكسيك والعديد من دول أوروبا الشرقية، إلا أنه تم القضاء على هذا المرض في جمهورية التشيك في يونيو الماضي.