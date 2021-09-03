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مصر تعزي الولايات المتحدة في ضحايا إعصار آيدا

مصر تعزي الولايات المتحدة في ضحايا إعصار آيدا
مصر تعزي الولايات المتحدة في ضحايا إعصار آيدا
هديل هلال
نشر في: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 11:06 م | آخر تحديث: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 11:06 م
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ٢ سبتمبر الجاري، عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعباً، وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء العواصف والفيضانات الناتجة عن إعصار آيدا الذي ضرب مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية الوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، تؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المصاب الأليم.

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