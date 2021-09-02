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وزير خارجية بريطانيا يشكر قطر على جهودها في عملية السلام بأفغانستان

الدوحة - د ب أ
نشر في: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 12:25 م | آخر تحديث: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 12:25 م

أعرب وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، اليوم الخميس، عن شكره للمساهمة الفعالة لدولة قطر في عمليات إجلاء المدنيين، وجهودها الحثيثة في عملية السلام في أفغانستان.

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، دومينيك راب، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للدوحة، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأشارت الوكالة إلى أنه تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية خاصة تطورات الوضع في أفغانستان.

يشار إلى أن السفارة البريطانية في أفغانستان، والتي كان قد تم نقلها مؤقتا إلى قطر حتى يتم إعادة عملها في أفغانستان، تعمل حاليا في الدوحة.

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