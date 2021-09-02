تمكنت شرطة التموين من ضبط 1124 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقيادة اللواء عصام العزب مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، حملاتها التموينية المكبرة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1124 قضية تموينية متنوعة أبرزها:

"ضبط 10 قضايا أدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل مغشوشة ومهربة جمركياً "مجهولة المصدر" متداولة بالمراكز الرياضية ومراكز التجميل، وتنحيف القوام غير المرخصة، والتي تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي مجالاً للدعاية والإعلان عن نشاطها".

واضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بحملة نوعية مكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 قضايا بإجمالي مضبوطات 16 ألف قرص مكمل غذائي (4747 عبوة، و68 كيلو بروتين)، ومستحضرات تجميل جميعها مهربة جمركيا "مجهولة المصدر"، وغير مصرح بتداولها.

كما وردت معلومات للإدارة عن حيازة (المديرين المسؤولين عن صيدليتين كائنتين بالجيزة)، وكمية كبيرة من الأدوية المخدرة والمهربة جمركياً ومدرجة بجداول المخدرات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدفهم وضبطهم بداخل (الصيدلية الأولى "110 آلاف قرص"، الصيدلية الثانية "86 ألف قرص").

وفي القاهرة تم ضبط 7 أطنان "مقطعات لحوم ودواجن، عجينة سجق، وزيت طعام، ودقيق فاخر بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسؤول عن مخرن بدون ترخيص تابع لمطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة".

وفي الجيزة تم ضبط 2.5 طن كبدة بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص".

كما تم ضبط 33 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض" معبأة داخل شكائر وبراميل بدون مستندات "مجهولة المصدر"، و6 آلاف عبوة معطر جو بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة المدير المسؤول عن شركة للمواد الكيماوية "بدون ترخيص".

وفي المنوفية ضبط (10.5 طن "ملح ليمون، نكهات مختلفة الطعم" معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي "مستلزمات إنتاج" - 26 ألف عبوة "مياة غازية" مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة، وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائي"، 60 ألف عبوة فارغة واستيكر مدون عليها ذات العلامة التجارية "أدوات تعبئة")، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المياه الغازية "بدون ترخيص".

وفي الشرقية تم ضبط 3 أطنان خضروات مجمدة بدون بيانات "مجهولة المصدر"، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة مصنع لتعبئة وتغليف الخضروات.

وفي الغربية تم ضبط 402 طن أقماح بها تغير في الخواص الطبيعة لاحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس"، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، و51 طن "أقماح محلية" تم تجميعها للاتجار بها السوق السوداء، وغير مثبتة بالدفاتر، بحوزة المدير المسؤول عن إحدى الشون.

كما ضبط 201 طن أقماح غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتحتوي على حشرات حية وميتة "سوس"، وتشكل خطراً على الصحة العامة، و52 طن "أقماح محلية" تم تجميعها للاتجار بها في السوق السوداء وغير مثبتة بالدفاتر، بحوزة المدير المسؤول عن إحدى الشون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.