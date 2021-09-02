نعت الفنانة هالة فاخر، الفنان ماهر سليم، الذي وافته المنية، مساء أمس الأربعاء، داخل إحدى المستشفيات بعد صراع مع المرض، واصفة الراحل بأنه «صديق وعشرة عمر وصاحب رحلة الكفاح في مسلسل بوجي وطمطم».



ودعت خلال تقديمها لبرنامج «كلام فاخر»، الذي تقدمه على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن يرحمه الله ويلهم أهله الصبر والسلوان، مشيرة إلى أن «سليم» كان من الشخصيات الراقية المحبوبة في الوسط الفني وصاحب إطلالة مميزة.



وأشارت إلى أن الجميع سيفتقد الفنان الراحل، معربة عن أمنياته بالشفاء العاجل لزميلها الفنان محمد التاجي، والذي خضع أمس الأربعاء، لإجراء عملية جراحية بإحدى المستشفيات.







وتوفي الفنان ماهر سليم، مساء أمس الأربعاء، داخل إحدى المستشفيات بعد صراع مع المرض.



وأعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان ماهر سليم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وقال منير مكرم: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.