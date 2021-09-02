انطلاق فعاليات الملتقى المسرحى الـ44 لطلاب جامعة طنطا

-تنافس 7 عروض مسرحية والزير سالم تضىء خشبة المسرح فى الافتتاح



انطلقت مساء اليوم فعاليات الملتقى المسرحي الـ 44 لطلاب جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.



يتنافس في الملتقى 7 عروض مسرحية لطلاب كليات العلوم، والزراعة، والتمريض، والحقوق، والهندسة، والتجارة، والطب البشرى، والذي تستمر فعالياته حتى 8 سبتمبر الجارى، بمسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة، والذي تنظمه إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومجلس اتحاد طلاب الجامعة.



أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، ضرورة الاهتمام بممارسة الأنشطة المسرحية والفنية داخل الجامعة، حيث أنها تعتبر القوة الناعمة التي تحرص الجامعة على دعمها، بما يساهم فى ترسيخ القيم الثقافية وغرس مشاعر الانتماء في نفوس الشباب.



,أشار الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الملتقى يمثل فرصة كبيرة وحقيقية لدعم واكتشاف الطلاب الموهوبين، وإتاحة الفرصة امامهم لثقل تلك المواهب وتنميتها.



أوضح الدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن الملتقى المسرحي بدأ أولى فعالياته اليوم بعرض مسرحي "الزير سالم" لطلاب كلية العلوم، بحضور الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، والدكتور سمير محمد على منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وقال محمد القصير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، إن العروض المسرحية بدأت الساعة السادسة مساءً اليوم بعرض مشاركة لجنة التحكيم التي تضم مجدى الحمزاوى "ناقد ومخرج المسرحى"، السيد فجل "مخرج مسرحي"، وسمير زيدان "مصمم ديكور مسرحي".