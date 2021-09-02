رئيس حي العمرانية ينفي شائعة توسعة شارع الدكتور محمد فؤاد

نفى المهندس محمد نور رئيس حي العمرانية، ما تررد على ألسنة المواطنين بمنطقة شارع الدكتور محمد فؤاد، في محافظة الجيزة، بشأن توسعة الشارع وإزالة عددًا من العقارات بالمنطقة لتطوير أو تصميم كوبري أو محور كما زعم الآخرين.

وأوضح أنه لا توجد رقابة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث ينشر بعض المواطنين عبر صفحاتهم الشائعات دون مجابهة المسؤولين لها.

وأكد نور، لـ"الشروق"، أنه لم يتلقي أى إخطارًا رسميًا من المحافظة أو أي جهة تفيد بأنه سيتم إزالة أي عقارات بشارع الدكتور محمد فؤاد بحي العمرانية، موضحًا أن أعمال الإزالة والتوسعه لا تأتي بين ليلة وضحاها ولكن يتم عمل حصر للمباني والعقارات وإخراج السكان منها وتعويضهم لإزالة مسكنهم كما يزعمون.

وناشد الجهات المعنية بمجابهة الشائعات ووئدها لطمئنة الشارع المصري، والقضاء على حالة الزعر التي تسبب فيها المغرضون بالمنطقة، مطالبًا أهالي شارع الدكتور محمدفؤاد بعدم الانسياق وراء الشائعات ويجب التأكد من كل ما يقال قبل نشره عبر مواقع السوشيال ميديا المفبركة.

وأشار إلى أنه سيتم رفع مخلفات التجريد التى تمت بشارع الزهراء، فى إطار تطوير شوارع الحي، موضحًا أن ذلك قبل البدء في أعمال الرصف الأيام المقبلة.

وتابع رئيس حي العمرانية، لـ«الشروق»، أن أعمال التجريد نتجت عنها اتلاف عدد من خطوط التلفون الأرضي بالمنطقة، ما أثار غضب مجموعة كبيرة من القاطنين بشارع الزهرء، مضيفًا أنه سيتم إصلاحها فى أقرب وقت مع بدء العمل في أعمال الرصف للشارع، لإعادة الشكل الحضاري له.