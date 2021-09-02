فرنسا تفتقد مبابي أمام أوكرانيا وفنلندا بتصفيات كأس العالم بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد الفرنسي، اليوم الخميس، أن النجم الشاب كيليان مبابي سيغيب عن مباراتي منتخب (الديوك) القادمتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر العام المقبل، بسبب إصابته في ربلة الساق (السمانة)، تسببت في مغادرته معسكر أبطال العالم.

وتعرض مبابي للإصابة خلال تعادل المنتخب الفرنسي 1 / 1 مع ضيفه منتخب البوسنة والهرسك أمس الأربعاء، بمدينة ستراسبورج الفرنسية، في تصفيات المونديال، حيث ذكر اتحاد الكرة الفرنسي أنه شعر ببعض الألم قبل نهاية اللقاء.

من المقرر أن يعود مبابي لفريقه باريس سان جيرمان، حيث يغيب عن مواجهتي أوكرانيا وفنلندا بعد غد السبت والثلاثاء المقبل على الترتيب، بتصفيات مونديال 2022.