الرئاسة الروسية: خط أنابيب الغاز «التيار الشمالي - 2» أوشك على الانتهاء

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي ــ 2" قارب على الانتهاء، مشددا على أنه مشروع تجاري بحت ولا يمثل تهديدا لأحد.

وقال بيسكوف، للصحفيين في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا اليوم الخميس: "إن هذا المشروع قارب على الانتهاء ونأمل في انطلاقه، فهو سيلعب دورا مهما في ضمان أمن الطاقة في أوروبا".

وأضاف: "إنه مشروع تجاري بحت، ولا يمكن أن يمثل أى تهديد لأحد، لذلك نحن نختلف مع الطرح الأمريكي- الأوكراني، الذي يزعم أن المشروع يحمل تهديدا لأوكرانيا وأوروبا عموما".