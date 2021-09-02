الرئيس الفرنسي يتعهد بتخصيص الملايين لمواجهة الجريمة في مارسيليا

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بتخصيص الملايين لمواجهة الجريمة والمشاكل الاجتماعية في مارسيليا، التي تشهد حروب عصابات مميتة.



ويعتزم ماكرون تقديم خطة مارسيليا، خلال الزيارة التي يقوم بها لثاني أكبر مدينة في فرنسا لمدة ثلاثة أيام، والتي سوف تتضمن استثمار مئات الملايين من اليورو في قطاعات المدارس والتنمية الحضرية والأمن.



ولقى 15 شخصا حتى الآن هذا العام حتفهم في حروب المخدرات في الأحياء الفقيرة بالمدينة.



ويأتي إعلان ماكرون عن ضخ الاستثمارات في مارسيليا، بعد غضب من جانب الساسة والسكان، الذين نظموا مسيرات في الشوارع لإحياء ذكرى الذين قتلوا في حروب المخدرات، وبعضهم في العشرينيات من عمرهم.



ويشار إلى أن أفقر المناطق في مارسيليا تعاني من حروب العصابات بسبب المخدرات والفقر منذ أعوام، وأسفرت محاولات الساسة والشرطة لمواجهة المشكلة عن تأثير ضئيل طويل المدى.



وقام حشد من المواطنين في واحدة من ضواحي المدينة بتحية ماكرون، الذي وصل أمس الأربعاء، والتقى لاحقا بالسكان للتحدث معهم.