الجامعة الأمريكية حصن القوى الناعمة ينهار وسط كابول

يلتف الطلاب من شباب وفتيات في ألفة صنعتها زمالة السنوات بينهم ليرسموا على الجدران ويكتبوا عبارات مناهضة لحركة طالبان، لكن ذلك كان منذ 4 أعوام عقب أحد هجمات الحركة الدامية في العاصمة عندما كان أولئك الطلاب يحتمون بالكثير من أبراج الحراسة والمداخل المؤمنة في قلعة تعليمية بعيدة عن بطش طالبان، ولم تمض سوى عدة سنين حتى تختفي الجامعة من الوجود إبان اجتياح طالبان لكابول، وليتم حذف الموقع الرسمي للجامعة من على شبكة الإنترنت بعد إحراق جميع الأوراق الرسمية بمبناها.

وتقول فكتوريا فونتان، مديرة الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بكابول، لـ"فرانس برس"، إنها و400 من طلاب وموظفي الجامعة هربوا قبل اجتياح طالبان بيوم واحد واحتموا بإحدى الشركات البريطانية للأمن.

وأضافت فونتان، إنه عقب مفاوضات مع عناصر طالبان الذين هددوا باعتقال الطلاب والموظفين انتهى الأمر بإطلاق سراح الطلاب الأفغان وتمكن الموظفين من الجنسيات الأجنبية فقط من السفر خارج أفغانستان.

ويذكر أن الجامعة الأمريكية بكابول تأسست برعاية أمريكية وبإشراف السيدة الأولى في حينها لورا بوش، عام 2006 لنشر الفكر الأمريكي بالمجتمع الأفغاني إذ خرجت الجامعة آلاف الطلاب الناطقين بالإنجليزية والحاملين للتعليم الأكاديمي الأمريكي.

ويقول مايكل براين، المؤرخ الذي عمل منذ عام 2017 مع الجامعة إنهم لم يعاملوا الطلاب كأشخاص من دول نامية يتلقون العلم فقط بل كانت الجامعة تتيح لهم المجال لاكتشاف ثقافتهم الأفغانية والنهوض بها، مشيرا لعدة اكتشافات أثرية أشرفت عليها الجامعة الأمريكية في كابول.

وعن تخلي الإدارة الأمريكية عن الطلاب الأفغان بالجامعة، يقول مايكل إن ما وقع في الأيام الأخيرة من الإدارة الأمريكية وصمة عار في السمعة الأمريكية وتأكيد أن إنشاء الجامعة لم يكن سوى خطوة دعائية لا علاقة لها بترسيخ دعائم المعرفة والديمقراطية بأفغانستان.

ويضيف: "إنها الخيانة والكذب من قبل أمريكا بعد تخليها عن طلاب جامعة أمريكية متروكين لمصيرهم بقبضة طالبان".

وتقول فونتان، إنه رغم إغلاق الجامعة إلا أنه سيتم فتح الدراسة عبر الإنترنت، مضيفة أن تجربة التعلم عن بعد خلال الجائحة أعطت موظفي الجامعة خبرة جيدة لإدارة الموقف.

وبعكس فونتان، يملك مايكل نظرة متشائمة من السنة الدراسية الجديدة إذ يقول إنه من المؤسف التدريس للطلاب بينما يجيبون بهمسات من أركان نائية في بيوتهم خشية أن يفتضح أمرهم وعلاقتهم بالجامعة.