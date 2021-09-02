تراجع إنتاج روسيا من النفط في أغسطس بعد حريق مصنع جازبروم

انخفض إنتاج روسيا من النفط في أغسطس بعد حريق اندلع في مصنع معالجة تابع لجازبروم في غرب سيبيريا، ما أجبر الشركة على الحد من إنتاج المكثفات في المنطقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وحدة تابعة لوزارة الطاقة، أن البلاد ضخت الشهر الماضي 44.09 مليون طن من النفط الخام والمكثفات. ويعادل هذا 10.426 مليون برميل يوميا، وهو أقل بنسبة 0.5% من الرقم المعدل لشهر يوليو.

ويعتزم تحالف "أوبك بلس"، إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق شهريا حتى يستعيد المستويات التي كانت عليها الإمدادات قبل التخفيضات التي تبناها.

وتبلغ حصة روسيا في الزيادة الشهرية نحو 100 ألف برميل في اليوم.