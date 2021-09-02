قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن «مصر محمية من ارتفاع إصابات كورونا بدعوة أناس مخلصين فيها»، نافيًا وجود تفسير علمي لإصابات مصر المسجلة الآن، وخاصة بعد حفلات الساحل الشمالي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الشركات العالمية تجري دراسات لإنتاج علاج لفيروس كورونا، موضحًا أن العديد من شركات الأدوية بصدد التقدم للحصول على تصريح الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأشار إلى أن الحصول على لقاح الإنفلونزا لا علاقة له بالوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أهمية دعم الجهاز المناعي بالحصول على لقاح كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من استخدام الكحول والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

ولفت أستاذ الفيروسات، إلى أن جائحة كورونا غرست بعض التدابير الصحية بشكل إيجابي في المواطنين، مؤكدًا أن التدابير الاحترازية والحصول على اللقاح الحل المؤثر في التعامل مع جائحة كورونا.

وذكر أن هناك أربع متحورات أساسية لـ«كوفيد - 19» يعد «دلتا» أكثرهم خطورة وانتشارًا، قائلًا إن «دلتا» منتشر بصورة عالية في الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى، فضلًا عن أنه يتسم بقدرة التخفي من جهاز المناعة.