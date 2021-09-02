محكمة سنغافورية تأمر بحبس بريطاني متهم بالتورط في فضيحة شركة وايركارد الألمانية

أصدرت إحدى المحاكم السنغافورية، قرارا بحبس شخص مرتبط بفضيحة فساد شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الألمانية التي تمت تصفيتها وايركارد لمدة أسبوع بعد توجيه الادعاء السنغافوري إليه تهمة المساعدة في تزييف وثائق تثبت وجود 86.4 مليون يورو "102 مليون دولار" في حساب مصرفي لا وجود له.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس إلى أن المواطن البريطاني جيمس هنري أوسوليفان سيظل محبوسا على ذمة التحقيقات. ويقول الادعاء إن أوسوليفان أمر أحدى مديري شركة سيتدال كوربورت سيرفسز في مارس 2017 بإصدار خطاب إلى فرع شركة وايركارد في دبي يقول إن سيتدال تحتفظ بالمبلغ الخاص بالشركة الألمانية.

كانت فضيحة فساد شركة وايركارد قد تفجرت عندما رفضت شركة المراجعة المحاسبية إرنست أند يونج اعتماد حسابات الشركة الألمانية لعام 2019 بسبب اختفاء 1.9 مليار يورو (2.3 مليار دولار) من حسابات الشركة الألمانية.

ومنذ ذلك الوقت تصاعدت فضيحة فساد وايركارد التي طلبت إشهار إفلاسها في نهاية يونيو الماضي. وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ9ر1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها من الأساس.

واتهم الادعاء الألماني في ميونخ الإدارة التنفيذية السابقة للشركة الألمانية، وعلى رأسها الرئيس التنفيذي السابق ماركوس براون، بالمسؤولية عن "الاحتيال التجاري الذي تم بشكل عصابي"، حيث قيدت إدارة الشركة أعمالا وهمية بمليارات اليورو على مدار سنوات من أجل الحفاظ على الشركة والحصول من خلال ذلك على قروض عبر الاحتيال، ما تسبب في أضرار لبنوك ومستثمرين بقيمة وصلت إلى 2ر3 مليار يورو.