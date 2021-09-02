نشوى مصطفى تنعي الراحل ماهر سليم: كان خلوقا وطيبا

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نعت الفنانة نشوى مصطفى الفنان الراحل ماهر سليم الذي وافته المنية مساء أمس.
وكتبت نشوى عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "الزميل العزيز ماهر سليم الف رحمة ونور - دعواتكم بالرحمة والمغفرة كان خلوق وطيب اوى ربنا يسعدك فى الجنة ياماهر مع السلامة".