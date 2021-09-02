 نشوى مصطفى تنعي الراحل ماهر سليم: كان خلوقا وطيبا - بوابة الشروق
الخميس 2 سبتمبر 2021 6:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

نشوى مصطفى تنعي الراحل ماهر سليم: كان خلوقا وطيبا

ماهر سليم
ماهر سليم

نشر في: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 5:20 ص | آخر تحديث: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 5:20 ص

نعت الفنانة نشوى مصطفى الفنان الراحل ماهر سليم الذي وافته المنية مساء أمس.

وكتبت نشوى عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "الزميل العزيز ماهر سليم الف رحمة ونور - دعواتكم بالرحمة والمغفرة كان خلوق وطيب اوى ربنا يسعدك فى الجنة ياماهر مع السلامة".

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك