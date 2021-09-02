برلماني عن «الإيجار القديم»: اقترح قانون عاجل يخص الوحدات المغلقة منذ عشرات السنوات

دعا عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب إيهاب منصور، لسن قانون عاجل يخص لوحدات المستأجرة بنظام الإيجار القديم للحكومة والمغلقة منذ عشرات السنوات لأن عدد تلك الوحدات كبير، مع تحرير فوري للعلاقة الإيجارية.

وأضاف خلال حلقة نقاشية نظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، تحت عنوان: "نحو قانون عادل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر"، "أما فيما يخص الحالات المستحقة للدعم من المستأجرين فيجب وجود حل لها عبر تدخل حكومي لتلك الفئات غير القادرة، أما الباقي فهو المختص بخروج تعديل تشريعي يراعي الأبعاد الاجتماعية.

وأكد: "لا نقبل أن يُطرد مواطن في الشارع، وأن يبقى مواطن مالك ولا يجد قوت يومه، ومناقشتنا هدفها إيجاد علاقة متوازنة تراعي الفئات الكثيرة".

وأشار إلى أنه: "لا يوجد حتى الأن أية خطة خاصة بمناقشة قصة الإيجار القديم في مجلس النواب، لكن نحن نتمنى ونأمل ونطلب وجود خطة زمنية في دور الانعقاد الثاني لمناقشة تلك المشكلة".

وأوضح: "الحوار المجتمعي حول قصة الإيجار القديم يؤكد وجود نية جيدة للحل بخصوص تلك المشكلة".