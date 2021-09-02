ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إيدا في نيويورك ونيوجيرسي إلى 9 قتلى

اجتاحت بقايا الإعصار إيدا نيويورك ونيوجيرسي وأنحاء الشمال الشرقي للولايات المتحدة، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وتسبب في حدوث أعاصير وعواصف رعدية وأمطار غزيرة غمرت الشوارع وشلت خدمات النقل.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أغرقت المياه الطرق السريعة وصالات المطارات وملاعب البيسبول ومحطات مترو الأنفاق.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن 8 أشخاص لقوا حتفهم في بروكلين وكوينز في نيويورك. ولقي شخص تاسع حتفه في باسايك بولاية نيوجيرسي، وفقا لتقارير إخبارية محلية.

وضربت الأعاصير ولايتي ميريلاند ونيوجيرسي.

وجاء ذلك بعد أن دمرت العاصفة إيدا جنوب لويزيانا، تاركة أكثر من مليون منزل وشركة بدون كهرباء في انقطاع للتيار الكهربائي بلا نهاية تلوح في الأفق.

وكانت آثار العاصفة هي الأحدث في سلسلة من الحوادث المناخية القاسية حول العالم هذا العام مع استمرار تغير المناخ.

وتستعر حرائق الغابات الهائلة في ولاية كاليفورنيا، بما في ذلك حرائق الغابات التي تهدد بحيرة تاهو. وتسببت حرائق أخرى في احتراق مساحات شاسعة في اليونان وإيطاليا وسيبيريا. كان شهر يوليو هو الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق.