محافظ بورسعيد يستجيب لطلب شاب بحضور حفل زفافه

استجاب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لشاب قام بنشر منشوراً علي الـ"فيس بوك"، يطالبه من خلاله بحضور عقد قرانه وحفل زفافه.

وبادر اللواء عادل الغضبان، بتقديم التهنئة للشاب علي زفافه وإبلاغه بأنه سوف يشاركه الفرحة في حفل الزفاف، وهاتفت إدارة العلاقات العامة بمحافظة بورسعيد المهندس عادل إبراهيم، وأبغلته رسمياً بحضور محافظ بورسعيد، والمشاركة في حفل الزفاف تنفيذا لرغبته.



وكان مهندس بورسعيدي يدعي "عادل إبراهيم"، قد قام بنشر بوست علي صفحته الشخصية يُعلن فيه عن زفافه، ويطالب فيه محافظ بورسعيد بالحضور للحفل وتحقيق حلمه، وكتب "أنا بحب اللواء عادل الغضبان وأمنيتي إنه يحضر فرحي وليا عظيم الشرف".



من جانبه، أبدي الشاب المهندس عادل إبراهيم سعادته بقبول المحافظ للدعوة، وأكد أن اليوم والفرحة سوف تكتمل بوجوده، قائلاً: "فرحتي وسعادتي مش ممكن أوصفهم".