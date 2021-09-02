تشميع مصنع مخالف لصناعة المنتجات البلاستيكية من المخلفات بأبو النمرس

تمكنت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة، ممثلة في مركز أبو النمرس، من ضبط مصنع مخالف غير مرخص يقوم بتجميع المخلفات وتدويرها لصناعة المواد البلاستيكية ويقوم بإلقاء المخلفات بالترع والمصارف وتلويثها دون مراعاة لتنفيذ الاشتراطات الواجبه لذلك.



وأكدت المحافظة، في بيان صحفي، اليوم، غلق وتشميع المنشاة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير المحاضر البيئة وذلك بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإحكام الرقابة على المنشات الصناعية، والتأكد من إلتزامها بالمعايير والضوابط المحددة وتأمين بيئة العمل ومواجهة الممارسات المخالفة.