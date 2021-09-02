بلومبرج: الصين تدفع المشرعين الأمريكيين إلى إضافة 25 مليار دولار للبنتاجون

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يُسمح للبنتاجون بـ25 مليار دولار إضافية، زيادة عن المستوى الذي أوصى به الرئيس جو بايدن للسنة المالية المقبلة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن هذا يأتي على خلفية إشارة المشرعين في مجلس النواب إلى ضرورة مواجهة الصين الناشئة، حيث طالبوا الكونجرس بتلقي حسابات مفصلة وتحديثات دورية بشأن أفغانستان بعد الانسحاب العسكري "الفوضوي" منها.

وتحدى أكثر من 10 نواب من الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، الرئيس بايدن، من خلال الانضمام إلى الجمهوريين لزيادة ميزانية البنتاجون إلى 740 مليار دولار، بدلا من 715 مليار دولار طلبها البيت الأبيض.

وقالت "بلومبرج" إن الديمقراطيين سوف يحتاجون إلى دعم الحزب الجمهوري في كل من مجلسي النواب والشيوخ، من أجل تمرير الإجراء السنوي لسياسة الدفاع.