عرضت فضائية «CNN عربية» مقطع فيديو يرصد تدفق الأمطار الغزيرة على محطة لمترو الأنفاق في مدينة نيويورك، مساء الأربعاء، حيث تسببت بقايا إعصار أيدا في حدوث فيضانات وأعاصير تاريخية خطيرة اجتاحت الشمال الشرقي من أمريكا.



وقُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص جراء العواصف في نيويورك ونيوجيرسي، حيث ضرب إعصار أيدا الشمال الشرقي للولايات المتحدة.



يأتي هذا فيما حذّرت كيم كوب، مديرة برنامج التغيير العالمي في معهد جورجيا للتكنولوجيا، من أن مدينة نيويورك، والكثير من دول العالم، لم تكن مستعدة للاستجابة والتكيف مع الاحتباس الحراري وتغير المناخ بشكل فعال.







لقطات تُظهر تدفق الأمطار الغزيرة على محطة لمترو الأنفاق في مدينة #نيويورك، مساء الأربعاء، حيث تسببت بقايا #إعصار_أيدا في حدوث فيضانات وأعاصير تاريخية خطيرة اجتاحت الشمال الشرقي من #أمريكا https://t.co/RaZEVuaLRO pic.twitter.com/9M48mM1Eik — CNN بالعربية (@cnnarabic) September 2, 2021