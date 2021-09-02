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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص أنشأ صفحة على الفيسبوك لممارسة أعمال الدجل بغرض النصب على المواطنين.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يبدى من خلالها المعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والإيهام بقدرته على علاج الأمراض وحل المشاكل العائلية نظير مبلغ مالى بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات أمكن تحديد المتهم وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وتبين أنه مقيم بمحافظة الغربية.

وبمواجهة المتهم أقر بما جاء بالتحريات، وبنصبه على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، وإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، ومبلغ مالى، والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة.

واتخذت الجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.