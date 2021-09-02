وزيرة التجارة: تعيين خالد صوفي رئيسا لمجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بتكليف خالد حسن صوفي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

يأتي هذا القرار في إطار خطة الوزارة للاستعانة بكوادر قيادية شابة في إدارة الأجهزة التابعة للوزارة؛ بهدف تنفيذ رؤى وسياسات تتوافق مع استراتيجية الوزارة لإحداث تنمية صناعية حقيقية ترتكز على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري في السوقين المحلي والخارجي، ومن ثم تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.

يذكر أن الدكتور مهندس خالد صوفي يتمتع بمؤهلات علمية رفيعة المستوى فهو حاصل على الدكتوراه في الضبط الإحصائى وتوكيد الجودة من جامعة القاهرة وماجستير نظم إدارة الجودة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فضلاً عن تقلده العديد من المناصب داخل القوات المسلحة، ومنها رئيس جهاز مراقبة وضمان الجودة، حيث إنه خريج الكلية الفنية العسكرية قسم هندسة ميكانيكية، وحاصل على دورات تدريبية متقدمة في مجالات القياس والمعايرة وضمان الجودة والمختبرات ونظم إدارة سلامة الغذاء.

كما يمتلك الرئيس الجديد لهيئة المواصفات والجودة خبرة كبيرة في العمل بالمنظمات الدولية وبصفة خاصة الأمم المتحدة، ويعد أحد الخبراء في مجال الإنتاج الصناعى وتحسين الجودة.