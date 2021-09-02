لقى طفل فى العقد الثانى من العمر مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، أثناء السباحة بمياه نهر النيل بمنطقة طرة البلد.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المعادى بغرق طفل يدعى "عمرو .ع" بكورنيش منطقة طرة البلد، إلا أن قوات الإنقاذ النهرى عثرت على جثمان الطفل بمنطقة القناطر الخيرية، وتمكنت من انتشاله وتسليم الجثة للمشرحة.

وصرحت نيابة المعادى بدفن جثة الطفل بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث للوقوف على أسباب الواقعة.

وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.